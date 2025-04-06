Умер кот-Хатико из Махачкалы, проживший семь лет на могиле хозяина

В социальных сетях появилась информация о том, что в Махачкале скончался кот по кличке Хатико, который семь лет провел на могиле своего хозяина.

После того как в интернете распространились фотографии животного, его перевезли в Санкт-Петербург для лечения. Из-за того, что кот постоянно находился на холодной земле, у него начались проблемы со здоровьем: кашель и боли в суставах. После всех необходимых процедур кота отправили на временное содержание.

В ходе последних обследований было отмечено улучшение состояния здоровья, и Хатико уже готовился к переезду в новый дом. Но, к сожалению, чуда не случилось, и питомец скончался.

Останки рыжего кота будут отправлены в Дагестан для погребения на месте захоронения его хозяина.

Ранее сообщалось, что ветеринарные специалисты Подмосковья спасли кота, который проглотил рыболовный крючок.