Умер музыкант и продюсер Стив Альбини, работавший с группами Nirvana и The Stooges

Одна из легенд независимого рока Стив Альбини скончался в Чикаго, сообщает сайт aif.ru со ссылкой на The New York Times.

Звукоинженер, гениальный музыкант и талантливый продюсер скончался 8 мая в своем американском доме. Звезду убил сердечный приступ в возрасте 61 года. Были ли у Альбини какие-то серьезные заболевания не уточняется.

Стив Альбини участвовал в творчестве многих рок-групп и помогал развивать их хиты. До смерти продюсер владел двумя студиями, был основателем компании Electrical Audio. Карьеру музыканта начал в 20 лет, и очень быстро стал популярным. Его называли настоящим «пророком» агрессивного рока, который изменит музыку. Так и стало: без Альбини, вероятно, мир не услышал бы известных сейчас песен групп Nirvana, The Stooges, Pixies и десятков других.

Ранее сообщалось, что лидер ДДТ отреагировал на жалобу в Генпрокуратуру, которая поступила на его имя.