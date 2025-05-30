Умер народный артист Карелии и актер сериала «Ментовские войны» Лисицын

На 71-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Лисицын. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Лисицын известен массовому зрителю по роли полковника Арнаутова, которую сыграл в криминальном сериале «Ментовские войны». Он снялся в целом ряде сезонов этого фильма. Актер также был удостоен звания народного артиста Карелии, он играл на сцене театра. О смерти артиста журналистам сообщило руководство карельского театра драмы «Творческая мастерская». Оно сообщило, что Лисицын страдал повышенным давлением и в начале мая ему стало плохо прямо во время выступления на сцене.

«Сам спектакль тогда отменили. Он дома лежал потом еще две недели, пока уже не настояли мы все на том, чтобы он обратился к врачам», — указали в администрации.

Артиста госпитализировали, и незадолго до смерти его перевели в реанимацию. Он скончался 29 мая в больнице Петрозаводска. Ему было 70 лет.

Ранее сообщалось, что прах хореографа Большого театра Григоровича захоронили возле жены на Новодевичьем кладбище. Церемония прошла в узком кругу родных и близких людей. Он умер 19 мая на 99-м году жизни.