Умер Олег Протопопов: олимпийскому чемпиону был 91 год

В сообщении от ОКР сообщается, что в Олимпийском комитете России выражают соболезнования родным и близким спортсмена. Протопопову был 91 год, на данный момент неизвестно, по какой причине скончался известный спортсмен.

Он пережил блокаду Ленинграда, а фигуристом стал уже после войны. В пару с Людмилой Белоусовой он встал в 1954 году, почти через 30 лет они вдвоем переехали в Швейцарию, где и остались жить. На счету пары две победы на Олимпийских играх, четыре золотые награды мирового и европейского чемпионатов, а также три «серебра» и одна «бронза».