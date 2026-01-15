Умер отец националиста Тесака, считавший, что его сына убили в челябинском СИЗО
Скончался Сергей Марцинкевич, отец националиста Максима Марцинкевича, более известного под псевдонимом Тесак. Об этом РБК сообщил адвокат семьи. Причиной смерти стала хроническая болезнь.
Максим Марцинкевич был основателем националистической организации «Формат-18»* и движения «Реструкт»*. Широкую известность ему принесла радикальная акция «Оккупай-педофиляй», в ходе которой участники подвергали издевательствам людей, обвиняемых в педофилии.
Судебная история Тесака началась в 2014 году после того, как его приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание ненависти. Позже его приговор пересмотрели.
В 2018 году Марцинкевич получил 10 лет колонии строгого режима за нападения на людей. В сентябре 2020 года Тесака нашли мертвым в камере следственного изолятора (СИЗО) Челябинска.
Отец погибшего, Сергей Марцинкевич, был убежден, что его сына убили. Он обращался в Следственный комитет России (СКР) с требованием возбудить уголовное дело по факту гибели.
В декабре 2021 года Максиму Марцинкевичу были посмертно предъявлены обвинения в совершении трех убийств. Однако в 2023 году уголовное преследование в его отношении было окончательно прекращено по просьбе родственников. Сергей Марцинкевич до своей смерти так и не получил официального признания версии об убийстве сына.
*общественные организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.