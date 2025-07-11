Умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

Не стало Вадима Медведева, который был последним членом Политбюро ЦК КПСС, об этом в беседе с РИА Новости сообщили в пресс-службе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Причины скоропостижного ухода политика из жизни не сообщаются. О месте и времени похорон Медведева пока информации не приводится.

"Скончался Вадим Андреевич Медведев – старейший из советских политиков, когда-либо входивших в состав Политбюро ЦК КПСС", - говорится в сообщении.

Вадим Медведев — бывший секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и член Политбюро и Президентского совета СССР. Он сыграл ключевую роль в процессе перестройки идеологической системы Советского Союза. В частности, он способствовал возвращению в общественное пользование запрещённых книг, журналов и документов, которые ранее хранились в спецхранах. Также он содействовал реабилитации многих людей, ставших жертвами политических репрессий в период с 1920-х по 1950-е годы.

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