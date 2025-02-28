Умер разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева Рахимбаев

Российский авиационный конструктор Алексей Рахимбаев умер в возрасте 72 лет. Его смерть наступила на операционном столе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Рахимбаев на протяжении 20 с лишним лет возглавлял компанию «Як-инжиниринг». Он возглавлял работы при создании самолетов Як-40, Як-42, а также руководил разработкой интерьера и воздушного оборудования при выпуске воздушного судна МС-21. У него возникли проблемы с коленным суставом, после чего было принято решение о хирургической операции.

«Буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе», — указал микроблог.

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