Умер создатель шоколадной пасты Nutella итальянец Франческо Ривелла

Итальянский химик Франческо Ривелло, выступавший кв качестве основного создателя шоколадной пасты Nutella, умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщило издание Messaggero.

Ривелла сразу после учебы в университете начал работать на семью Ферреро, которая владела фабриками по производству шоколада и кондитерских изделий. Вскоре химик стал одним из ближайших соратников Микелле Ферреро, который превратил предприятие в Турине в знаковый для производства сладостей завод.

«Он анализировал сырье, которое Микеле закупал вместе со своим дядей Джованни, а также продукцию конкурентов из половины Европы в лаборатории, специально созданной в Милане», — указали журналисты.

Во многом благодаря Ривелле в 1964 году завод стал выпускать шоколадную пасту Nutella, которая уже более полувека пользуется заслуженной популярностью у ценителей десертов во всем мире. Сам химик вышел на заслуженную пенсию только в 1993 году. Он умер в пятницу, 14 февраля, ровно через 10 лет после кончины своего бывшего шефа Микеле Ферреро.

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