Умер создатель «Врунгеля» и «Айболита»: не стало художника Радны Сахалтуева

На 91-м году жизни в Киеве скончался советский и украинский художник-постановщик Радна Сахалтуев, подаривший миру визуальные образы героев культовых мультфильмов. Об этом пишет ТАСС.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Информацию о кончине мастера подтвердил украинский киновед Андрей Тримбач.

Радна Сахалтуев вошел в историю как один из ключевых художников-постановщиков золотой эпохи советской анимации. Именно его кисти принадлежат узнаваемые и любимые несколькими поколениями зрителей персонажи. Он создавал визуальный стиль для таких шедевров, как «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит».

Его работы отличались яркой характерностью, динамичной графикой и тонким юмором, который идеально соответствовал литературному первоисточнику. Благодаря его таланту книжные герои обрели свое неповторимое анимационное воплощение, которое навсегда осталось в памяти миллионов зрителей.

