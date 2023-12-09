Поддержавший преступный киевский режим и вступивший в ряды ВСУ украинский актер театра и кино Василий Кухарский скончался после ранения в зоне СВО, сообщил в своем аккаунте в соцсетях «Театр на Подоле», где перед уходом на фронт служил артист.

Напомним, Кухарский отправился на передовую в составе ВСУ в 2022 году. В сентябре месяце актер был ранен и все последнее время проходил реабилитацию в госпитале. Однако потуги украинских медиков оказались напрасны и артист скончался.

«Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни», — приводится в публикации.

Актер Василий Кухарский известен отечественному зрителю по ролям в таких российских популярных сериалах как «Ментовские войны» и «Возвращение Мухтара».

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ в шестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром.