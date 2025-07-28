Умер участник штурма Берлина, оставивший автограф на стенах рейхстага: ветерану Сычеву было 102 года

В Тверской области в день своего рождения скончался ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Спартак Сычев — человек удивительной судьбы и настоящий герой. О трагической новости сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Информация появилась в телеграм-канале «Пул69». Ветерану было 102 года.

В мае 1945 года Спартак Андреевич, тогда еще молодой солдат, оставил свой автограф на стенах поверженного рейхстага в Берлине, став частью истории Великой Победы.

Боевой путь Сычева был долгим и трудным — он прошел через бои на Курской дуге, подо Ржевом, участвовал в освобождении Киева и, наконец, штурмовал Берлин.

После войны ветеран окончил военную юридическую академию и много лет проработал на Тверском вагоностроительном заводе, оставаясь примером мужества и трудолюбия для коллег и земляков.

Губернатор Руденя выразил глубокие соболезнования родным и близким ветерана, отметив его неоценимый вклад в Победу и послевоенное восстановление страны.

Спартак Сычев был удостоен высоких наград, включая медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией», а также орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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