Умер во время прогулки: сотрудники детсада получили сроки за гибель ребенка

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшей заведующей детским садом и воспитательнице, обвинявшимся в гибели трехлетнего воспитанника. Трагедия, шокировавшая общественность, произошла еще в декабре прошлого года во время прогулки на территории дошкольного учреждения, напоминает ИА «Время Н» .

Как сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области, инцидент случился днем 2 декабря 2024 года. Мальчик, игравший на участке детсада, застрял головой между элементами игрового оборудования. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью: ребенок погиб на месте от механической асфиксии.

Следствие и суд установили прямую связь между действиями сотрудниц и случившимся. Экс-заведующая признана виновной в халатности — именно она допустила установку и использование на территории опасного оборудования, не отвечающего требованиям безопасности. В свою очередь, воспитатель, которая в тот момент должна была находиться с детьми, не обеспечила надлежащий контроль и страховку воспитанника, что квалифицировано как причинение смерти по неосторожности.

В результате бывшая заведующая проведет два года условно с испытательным сроком. Воспитательнице назначено ограничение свободы на тот же срок. Кроме того, обе женщины на два года лишены права заниматься педагогической деятельностью, что ставит крест на их карьере по специальности.

