Умерла актриса-лилипутка, сыгравшая в «Семейке Аддамс»

В США на 90-м году жизни скончалась актриса-лилипутка Патти Мэлони, которая сыграла роль в фильме «Семейка Аддамс». Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

Рост Мэлони составлял всего 120 см. В фильме «Семейка Аддамс» она сыграла роль супруги кузена Слоша, родственника главных героев сюжета. Помимо этого, артистка также исполнила роль сына Чубакки в телефильме «Звездные войны: Праздничный спецвыпуск», который вышел в 1978 году.

Актриса скончалась в 89 лет в хосписе, который находится в штате Флорида. Это произошло в понедельник, 31 марта. Об этом журналистам заявил брат умершей. По его словам, Мэлони перенесла несколько инсультов.

«Для маленького человека, выросшего в большом мире, она сделала все, что хотела», — указал он.

Ранее сообщалось о смерти актера Дэниса Арндта, который запомнился зрителям по роли лейтенанта Филиппа Уокера в голливудском фильме «Основной инстинкт». Он ушел из жизни в возрасте 86 лет.