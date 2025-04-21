Умерла от редкой болезни блогер Кристина Рахимова

В Казахстане скончалась известный блогер Кристина Рахимова. Последние полтора года она боролась с саркомой Юинга правой почки, очень редким видом рака. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Рак Рахимовой диагностировали в Казахстане еще в конце осени 2023 года, провели химиотерапию, но без ощутимых результатов. Врачи заявили, что впервые сталкиваются с такой разновидностью рака. Затем блогер отправилась в Санкт-Петербург, но и там ей не смогли помочь. Южнокорейские врачи взялись за лечение, и удалили почку. После этого наступило временное улучшение. Рак вернулся через несколько месяцев. О смерти 26-летней девушки сообщил ее муж.

«В 16:36 твое прекрасное сердце остановилось. Покойся с миром, любимая. Как ты и говорила, дорогая, для всех ты осталась источником энергии, любви и счастья», — указал Санжар Рахимов.

Вдовец попросил всех подписчиков своей ушедшей жены не тревожить его самого и остальную семью расспросами. По его словам, горе от утраты слишком велико и не стоит бередить душевные раны.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет. До этого понтифик пять недель провел в больнице, где его лечили от двухсторонней пневмонии. После выписки из клиники он успел провести несколько важных встреч, включая прием британского короля Карла III и вице-президента США Джей Ди Вэнса.