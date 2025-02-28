Умерла российская правозащитница и профессор РГГУ Галина Михалева

Галина Михалева, профессор РГГГУ и руководитель одной из фракций партии «Яблоко», умерла после тяжелой болезни. Информация об этом появилась на сайте политической партии.

Галина Михалева в свое время основала при «Яблоке» гендерную фракцию, после чего на протяжении длительного времени возглавляла ее. Она выступала как правозащитник, вела научную и преподавательскую деятельность, сочетая ее с политикой.

«Михалева последовательно и настойчиво добивалась равных возможностей для женщин в политике, обществе, на работе и в семье, веря, что только равноправие может стать основой справедливого общества», — подчеркнули в партии ее заслуги.

Она умерла 27 февраля после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 67 лет.

Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни умер известный шахматист Борис Спасский, который когда-то завоевал титул чемпиона мира. Он дважды становился чемпионом СССР и шесть раз выводил сборную СССР к победе на всемирных шахматных олимпиадах, активно занимался распространением шахматной культуры, открывая в России школы и клубы.