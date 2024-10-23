Умерла российская топ-блогерша Баба Маша

Скончалась популярная пользовательница TikTok, известная под именем Баба Маша. Она ушла из жизни в возрасте 98 лет, о чем стало известно через Telegram-канал блогера.

У Бабы Маши было более трех миллионов подписчиков, и в своих видео она делилась рецептами различных блюд.

Всего за несколько дней до ее смерти в канале появилось видео, в котором Баба Маша сообщала о своем плохом самочувствии. Для нее вызвали скорую помощь.

Женщина родом из Самарской области. В своем блоге, помимо кулинарных видео, она также публиковала песни, частушки и делилась воспоминаниями из своего жизненного пути. Особенно для маленькой аудитории она читала сказки.

Баба Маша появилась на свет в 1926 году и свой первый пост в TikTok разместила только в 2021 году.

Ранее сообщалось, что скончалась одна из участниц коллектива «Бабушки из Бураново» Екатерина Шкляева. Артистка в составе «Бурановских бабушек» выступала в 2012 году на Евровидении. Коллектив исполнил песню «Party for Everybody» на английском и удмуртском языках.