В Великобритании умерла самая старая кошка в мире по кличке Рози. Ей было 33 года, что соответствует 152 человеческим годам. Об этом сообщает издание The Sun.

Хозяйка Рози взяла ее из приюта еще в 90-е гг. По ее словам, кошка была на специальной диете. Женщина отметила, что в последнее время самочувствие ее любимицы ухудшилось.

Кошка Рози скончалась в коридоре своего дома в городе Норвич в Норфолке. Рядом с ней в этот момент находилась ее владелица.

Рози считалась старейшей кошкой в мире неофициально. Дело в том, ее хозяйка отказалась подавать заявку, чтобы рекорд долгожителя был внесен к книгу Гиннеса.

Сейчас старейшей кошкой в мире считается 27-летняя Флосси, проживающая в Лондоне.

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