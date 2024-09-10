Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Заслуженная артистка России скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра. Пока не известны точные дата и место прощания с Мариной Витальевной.

Марина Полицеймако пришла в труппу Театра на Таганке после окончания Театрального училища имени Щукина в 1965 году. За долгие годы работы здесь она сыграла десятки ярких ролей в спектаклях, поставленных под руководством легендарного режиссера Юрия Любимова.

Актриса Полицеймако блистала на сцене и даже не мечтала о другой профессии. Долгое время она играла исключительно в театре. А когда артистка начала появляться на экране, то ее можно было узнать лишь по эпизодическим ролям. Ну а позже Марину Витальевну стали чаще замечать в различных кинокартинах. За свою жизнь актриса успела получить звание Почетного деятеля искусств г. Москвы.

Ранее стало известно о смерти Александра Маслякова, легендарного ведущего программы КВН. Он умер в Москве на 83-м году жизни.