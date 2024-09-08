В Москве ушел из жизни Александр Масляков

На 83-м году жизни в Москве скончался Александр Масляков – человек, чье имя для многих стало олицетворением юмора и веселья.

С 1964 года Александр Васильевич был неизменным ведущим программы КВН, превратив ее из простой телепередачи в масштабное движение, объединяющее талантливую молодежь по всей стране и за ее пределами.

Масляков не просто вел программу – он создал целую империю юмора. Основанное им творческое объединение "АМиК" стало стартовой площадкой для многих известных сегодня комиков и шоуменов. За свои заслуги Александр Васильевич был отмечен высокими государственными наградами, став полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

О дате прощания с известным ведущим пока не сообщается. О причинах смерти будет известно позже.

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