Умерла вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова

Эмма Абайдуллина, вдова гениального режиссера Эльдара Рязанова, умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на блог кинокритика Ларисы Малюковой.

Причина смерти Эммы Абайдуллиной не называется. Известно, что ей было 83 года, она пережила режиссера на девять лет.

Отметим, что Абайдуллина и Рязанов прожили вместе 20 лет. В 2015-м постановщик умер в возрасте 88 лет. Эмма Валериановна после этого открыла киноклуб, посвященный покойному творцу. Также она стала управлять местом, создала коллекцию, посвященную творчеству режиссера. В 2021-м передала руководство другу семьи, артисту Олегу Митяеву.

Эльдар Рязанов — режиссер известных и ставших настоящей советской классикой работ: «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс» и многих других.

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