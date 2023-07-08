«Умерли в один день»: эзотерик рассказала удивительную историю любви Петра и Февронии

Православный праздник, День памяти святых Петра и Февронии издавна принято отмечать восьмого июля. Многие знают его как День любви, семьи и верности.

Эзотерик Инесса Алиева рассказала об истории праздника и его особенностях.

«Все началось с истории любви князя Петра и крестьянки Февронии, которая спасла его от смертельной болезни. Они влюбились друг в друга и обвенчались. Прожили вместе 50 лет, после чего умерли в один день. Эти святые — покровити брака и семейного очага. К ним часто обращаются в этот день, проводят ритуалы на поиск и привлечение суженого», — пояснила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В День семьи, любви и верности ранее часто подписывались брачные договоры, поделилась эзотерик. Пары зачастую в праздник обменивались клятвами верности в присутствии родителей.

Все проведенные в этот день практики, отметила собеседница, усиливаются по эффективности в несколько раз. Также Алиева посоветовала в праздничный день ходить в гости, посещать семьи, в которых царят мир и покой.

«В праздник люди обязательно идут в церковь, молятся за семью, за семейное счастье, за сохранение брака. Также просят у святых взаимопонимания между супругами, сохранить брак, если осталась надежда только на божественную помощь», — добавила ясновидящая.

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