Умершая актриса Широкова отказалась от госпитализации в день своей смерти

Народная артистка Ольга Широкова незадолго до своей кончины дважды отказывалась отправиться в больницу. В последний раз это было в день ее смерти — 12 мая. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Ранее уже сообщалось, что выдающаяся актриса театра и кино Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет. Это произошло 12 мая. Журналистам стало известно, что незадолго до своей смерти артистка дважды отказалась лечь в больницу, когда родственники вызывали ей на дом скорую помощь. В первый раз это было 9 мая.

«12 мая тоже вызывали скорую, Широкова снова отказалась от госпитализации. Умерла она вечером в тот же день», — указал телеканалу информированный источник.

Ранее сообщалось, что на 96-м году жизни скончалась известная советская актриса Нина Гребешкова. Похороны состоятся в среду, 14 мая, на Кунцевском кладбище в Москве. Внучка актрисы сообщила, что семья приняла решение не устраивать масштабную церемонию прощания. Она подчеркнула, что близкие умершей соберутся вместе в тесном семейном кругу.