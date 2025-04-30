Умершему Зурабу Церетели решили не ставить памятник
Семья Зураба Церетели решила не ставить ему памятник в Москве или Тбилиси
Фото: [Медиасток.рф]
Выдающийся скульптор и художник-монументалист Зураб Церетел внес значительный вклад в российскую культуру, но ему решили пока не ставить памятник. Это «Газете.Ru» подтвердила семья творца.
Семья скульптора переживает горе и пока не думала про памятник Церетели. По словам внука мастера Василия, один монумент уже существует: его поставил сам творец еще при жизни.
«Нет, не планируем [ставить памятник]. Еще не прошло время, чтобы об этом даже говорить. В Грузии на могиле Зураб Константинович сам поставил памятник Святой Нины, где он похоронен рядом со своей супругой Инессой», — сказал Василий.
Напомним, что народного художника СССР и России не стало 22 аапреля. Зурабу Церетели было почти 92 года. С гением скульптуры попрощались в Москве, затем его тело перевезли в Грузию, на родину. Могила находится в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Ранее художник Сафронов заявил, что Церетели создал целую империю.