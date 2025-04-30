Умершему Зурабу Церетели решили не ставить памятник

Выдающийся скульптор и художник-монументалист Зураб Церетел внес значительный вклад в российскую культуру, но ему решили пока не ставить памятник. Это «Газете.Ru» подтвердила семья творца.

Семья скульптора переживает горе и пока не думала про памятник Церетели. По словам внука мастера Василия, один монумент уже существует: его поставил сам творец еще при жизни.

«Нет, не планируем [ставить памятник]. Еще не прошло время, чтобы об этом даже говорить. В Грузии на могиле Зураб Константинович сам поставил памятник Святой Нины, где он похоронен рядом со своей супругой Инессой», — сказал Василий.

Напомним, что народного художника СССР и России не стало 22 аапреля. Зурабу Церетели было почти 92 года. С гением скульптуры попрощались в Москве, затем его тело перевезли в Грузию, на родину. Могила находится в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.

Ранее художник Сафронов заявил, что Церетели создал целую империю.