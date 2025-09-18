Умную колонку россиянина приняли за угрозу Украине на границе Эстонии

Эстонские пограничники отказали во въезде гражданину России на пропускном пункте «Ивангород — Нарва» из-за умной колонки российского производства. Как сообщает RT, технику сочли угрозой Украине, а ее покупку — поддержкой дестабилизации.

Российский турист был удивлен поведением пограничников, которые стали тщательно допрашивать его об умной колонке. После споров ему предложили оставить устройство на границе либо заплатить штраф в размере €2,4 тыс. (более 230 тыс. рублей). Также озвучили вариант с заключением под стражу.

Мужчина пытался объяснить, что гаджет необходим ему для работы: ранее у него не было проблем с перевозкой, а он уже пересекал границу ЕС. Никто не задавал ему таких вопросов, как эстонские пограничники. Даже в Финляндии у россиянина не возникло проблем с умным девайсом.

Российские пограничники подтвердили, что формального запрета ЕС на ввоз умных колонок нет. До сих пор неясна причина придирки со стороны эстонцев.

Ранее сообщалось, что террорист атаковал израильский КПП на границе с Иорданией.