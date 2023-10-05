«Умные автомобили» ГУСТ Подмосковья выявили почти десять тысяч нарушений в содержании территорий за сентябрь

«Умные автомобили» ГУСТ Московской области, оснащенные нейросетевыми камерами, выявили более 9,2 тысячи дефектов в содержании пространств за сентябрь, сообщили в ведомстве. Они патрулировали территории 48 городских округов.

«Все нарушения автоматически заносятся в отраслевую систему СКПДИ, откуда попадают в работу ответственным организациям. Мы внимательно следим за скоростью и качеством их устранения», — сказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, большинство недостатков зафиксировали в Домодедово, Одинцово, Балашихе, Красногорске, Химках и Мытищах. Наименьшее число — в Серебряных Прудах, Зарайске, Лотошино и Лосино-Петровском. Чаще всего среди дефектов были грязные опоры освещения, мелкий мусор, вандальные надписи и изображения на фасадах зданий и элементах благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.