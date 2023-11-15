«Умные» автомобили ГУСТ Подмосковья выявили почти семь тысяч дефектов в содержании с начала ноября

С начала ноября «умные» автомобили ГУСТ Подмосковья, оснащенные камерами с искусственным интеллектом, помогли зафиксировать более 6,6 тысячи дефектов в содержании территорий, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лидируют» по количеству замечаний: Королев — выявлено 313, Рузский — 236, Подольск — 202, Можайский — 196. Напротив, меньше всего недочетов в объективы нейросетевых камер попало в Коломне — 33, Фрязине — 33 и Протвино — 35», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

Чаще всего искусственный интеллект фиксировал наличие грязных опор освещения, мелкого мусора и граффити. С начала холодов и снегопадов мобильные комплексы переведут в зимний режим работы, после чего они смогут фиксировать несвоевременную уборку снега и наледи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.