«Умные автомобили» выявили почти восемьдесят тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья с начала года

Автомобили ГУСТ Подмосковья, оснащенные камерами с искусственным интеллектом, помогли выявить 77,8 тысячи дефектов в содержании территорий, сообщили в ведомстве.

«Умные автомобили» в симбиозе с инспекторским составом позволяют «расширить географию» проверяемых территорий и автоматизировать процесс мониторинга», — отметила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, чаще всего нейросеть выявила нарушение дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах, дефекты асфальтового покрытия, ненадлежащее состояние контейнерных площадок. Аипова добавила, что большинство дефектов выявили в Домодедово, Химках, Одинцово, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Истре.

Министр уточнила, что за неустранение выявленных замечаний в установленный срок коммунальные организации привлекаются к административной ответственности. Так, в этом году в отношении них вынесли 937 постановлений, общая сумма штрафов по которым составила более 44 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.