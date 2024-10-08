Умные часы Apple Watch предсказали простуду до появления симптомов

Они способны выявить признаки простуды у своего владельца за несколько дней до появления первых симптомов. Об этом сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на иностранный источник.

Пользователи рассказывают, что их часы предупреждали о повышении температуры тела за три дня до того, как они почувствовали признаки простуды.

Это стало возможным благодаря новому приложению Vitals, которое отслеживает и запоминает стандартные показатели пульса, дыхания и температуры каждого конкретного пользователя.

При отклонении этих параметров от нормы приложение немедленно оповещает владельца, позволяя ему принять меры и предотвратить развитие заболевания.

В США функция измерения уровня кислорода в крови на Apple Watch недоступна из-за судебного спора, поэтому приложение может работать нестабильно.

Ранее сообщалось, что в России могут обязать Apple к предустановке магазина приложений RuStore.