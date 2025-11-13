«Умные колонки» слышат все: россиян призвали не говорить о личном рядом с голосовыми помощниками

Россиянам дали рекомендации по использованию «умных колонок». В Роскачестве в комментарии ТАСС отметили , что общаться о личных переживаниях рядом с такими колонками не стоит.

Специалисты предупредили, что полная приватность возможна только при физическом отключении микрофона устройства.

По информации ведомства, «умные колонки» постоянно анализируют звуковой фон и могут непреднамеренно фиксировать личные разговоры. Эксперты посоветовали проверять разрешения устройств умного дома и отключать микрофон, когда колонка не используется.

Принцип работы «умных колонок» основан на постоянном анализе звукового окружения. Устройство ожидает слово-активатор и в реальном времени обрабатывает окружающие звуки.

Хотя звуковые данные обычно не покидают пределов колонки и защищены шифрованием, риск случайной фиксации конфиденциальной информации сохраняется.

