Сбой «Яндекса» ударил по туризму: задержки ваучеров и недоступные агрегаторы

Сбой в работе сервисов «Яндекса» после атак на дата-центры привел к задержкам выдачи ваучеров и билетов у некоторых турагентств, временной недоступности двух агрегаторов туров и сайта Пулково. Об этом сообщили в АТОР. В ассоциации подчеркнули: все оплаченные бронирования документально подтверждены, вылеты по ранее выписанным билетам состоятся, даже если документы не пришли на почту, передает « Турпром ».

В ночь на 8 октября беспилотники повредили дата-центр в Сасове Рязанской области, 9 октября — в Калуге, в ночь на 11 октября — во Владимире. В «Яндексе» признали, что пока трудно сказать, когда оборудование заработает. Облачная платформа Yandex Cloud потеряла две зоны доступности и перешла в аварийный режим. К вечеру 11 октября часть сервисов вернулась, но почта, диск и календарь работали с перебоями.

По данным АТОР, у клиентов некоторых агентств возможны задержки с выпиской документов, которые приходится запрашивать у туроператоров по дублирующим каналам. Два крупных агрегатора пакетных туров были временно недоступны, один крупный туроператор переводил трафик в обход «Яндекса». Сайт Пулково не работал, но регистрация шла штатно. Также сбои затронули сайт РЖД, такси и навигацию. По данным «Яндекса», в первом полугодии 2026 года клиентами Yandex Cloud были около 64 тыс. компаний.