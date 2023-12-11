Умывался в бронежилете и спал под танком: боец СВО погиб, несмотря на предусмотрительность

Виктор Цветков был отважным радистом-разведчиком. Он погиб на спецоперации, успев выполнить важное задание командования. Ефрейтору было 23 года. Мать бойца рассказала о тяжелых предчувствиях перед СВО и о героическом поступке сына.

По словам Марины Цветковой, Виктор всегда говорил: «Мам, я сам», о чем бы ни шла речь. Эту нарочитую самостоятельность парень пронес через всю жизнь. Он умел справляться с любой проблемой без чьей-либо помощи.

Марине рассказали о ситуации, которая произошла на передовой в начале СВО.

«Когда наших солдат бомбили, они ползли по полю целый час. Многие погибли. А Витя полз рядом с командиром и его подбадривал. Был момент, когда офицер сказал, что все, не может больше. Но Витя твердил: «Мы сможем, давай, давай». Потом командир признавался: «Спасибо Витьку — вытащил меня, без него бы не справился». Парни еще и рацию тащили на себе», — поразилась Цветкова.

По словам матери бойца, однажды ему один человек сказал: «Всегда прислушивайся ко снам, они тебя предостерегают». А летом, еще до начала боевых действий на Украине, Виктор увидел очень плохой сон. Сказал тогда, что ему грозит большая опасность. А в марте он уже погиб.

«На фронте сын всегда ходил в бронежилете и в каске. Ребята говорят, он их никогда не снимал, даже умывался в бронежилете. Однажды сослуживец проснулся ночью, и Вити не было в землянке. Он вышел на улицу и увидел, что Витя спит под боевой машиной. Тот сына разбудил и спрашивает: «Ты что, Витек?». А он ответил: «Тут безопасно». Наверное, увидел какой-то сон», — предположила женщина, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Молодой разведчик очень хотел жить, берег себя. Строил планы переехать в Новосибирск и заниматься грэпплингом. Но не сложилось. 29 марта 2022 года Виктор Цветков погиб, ему вручили орден Мужества посмертно.

Ранее мы рассказывали, как складывалась судьба Виктора Цветкова и как он погиб.