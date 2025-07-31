Уникальная находка: россияне обнаружили «морское золото» на пляже в Пхукете

Российские туристы, отдыхавшие на пляже в Пхукете, сделали неожиданную находку — семикилограммовый кусок амбры, выброшенный морем. Об этой истории сообщил Mash.

Это вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов, высоко ценится в парфюмерной промышленности из-за способности фиксировать ароматы.

Как отмечает телеграм-канал, счастливчики сразу поняли, что наткнулись на «морское золото» — стоимость их находки может достигать 11 млн руб.

Чтобы подтвердить подлинность амбры, россияне обратились в два исследовательских центра Таиланда, где эксперты подтвердили, что вещество является свежим, светлым и относится к самой дорогой категории.

Несмотря на это, для окончательного заключения необходимо провести дополнительные анализы в университете, расположенном в 500 км от Пхукета.

Из-за нехватки времени до вылета в Санкт-Петербург туристы оставили амбру на хранение у друзей, пообещав вернуться для оформления документов. Продать ее можно только в Таиланде — вывоз этого вещества за границу строго запрещен.

Рыночная цена амбры колеблется от 1,6 до 3,2 млн руб. за 1 кг. Это значит, что находка действительно может сделать россиян миллионерами.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово столкнулись с аллергией на море за границей.