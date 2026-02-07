Уникальная выставка о потомках Чингисхана откроется в Кремле

В Московском Кремле завершаются приготовления к открытию масштабной и уникальной выставки «Потомки Чингисхана. Русь и мир», сообщил портал «Турпром».

Проект, который начнет работу 20 марта в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца, посвящен малоизвестной, но важной странице истории — судьбам Чингисидов, оказавшихся на службе у русских государей в XV-XVII веках.

Выставка станет первым собранием, объединившим все известные памятники, связанные с потомками великого завоевателя, которые служили российскому престолу. В экспозиции будет представлено свыше 150 редких экспонатов, предоставленных ведущими российскими музеями, архивами и частными коллекционерами.

Посетители увидят подлинные личные вещи знати того времени, которые являются уникальными свидетельствами эпохи. Среди ключевых артефактов — изящный футляр для Корана, принадлежавший касимовскому царю Ураз-Мухаммеду, и парадная фляга-сулея царевича Сеид-Бурхана.

Особый интерес представляют доспехи: шлем «шапка Кучумовская» и науз (набор амулетов) служилого царевича Авган-Мухаммеда. Также будут выставлены роскошный поясной набор из 70 золоченых накладок ордынского аристократа и бесценная рукопись «Джами ат-Таварих» («Сборник летописей») Рашид ад-Дина из библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета.

Организаторы из Музеев Московского Кремля отмечают, что выставка наглядно иллюстрирует глубокое и многогранное переплетение судеб двух великих цивилизаций — степной и русской. Проект позволит по-новому взглянуть на процесс формирования многонационального Российского государства.

