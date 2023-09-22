Уникальную электронную услугу по недвижимости в Подмосковье сделали комплексной

Две электронные услуги по предоставлению сведений по запросу арбитражных управляющих, которые Миноблимущество запустило в прошлом году, теперь стали комплексными, сообщили в ведомстве.

«Московская область стала первым и единственным субъектом в стране, где появилась возможность у арбитражных управляющих получать по запросу необходимые сведения о должниках, их имуществе и имущественных отношениях онлайн. Причем, сроки минимальные — семь рабочих дней. Мы пошли дальше, теперь эти услуги можно будет получать в комплексе», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, это означает, что сведения можно получить как на региональном, так и на муниципальном уровнях, подав одно онлайн-заявление. Воспользоваться услугой могут временные, внешние, конкурсные, административные, финансовые арбитражные управляющие, а также их представители. Сделать это можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.