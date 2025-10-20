В серпуховской деревне состоялось торжественное открытие воскресной школы при храме «Умягчение злых сердец»

В деревне Сераксеево, расположенной в Серпуховском городском округе, прошла церемония открытия воскресной школы при храме в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Мероприятие собрало представителей духовенства, власти и общественности, что подчеркнуло его социальную значимость.

Среди почетных гостей присутствовали Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, благочинный округа иерей Дионисий Коськин, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и заместитель главы муниципалитета Мария Барышева.

Создание воскресной школы рассматривается как существенный вклад в духовно-нравственное воспитание детей и подростков. Новая образовательная площадка призвана способствовать укреплению традиционных ценностей и формированию у молодежи ответственной гражданской позиции, основанной на моральных принципах и осознанной вере. Для многих семей школа станет местом, где происходит гармоничное соединение знаний и духовного развития.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», при котором открылась школа, был построен сравнительно недавно, но уже успел стать востребованным духовным центром для жителей региона. На его базе создан многофункциональный духовно-просветительский комплекс, объединяющий различные формы работы с прихожанами. За время своего существования храм неоднократно принимал у себя чудотворный образ Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Занятия в воскресной школе будут проходить еженедельно по воскресеньям сразу после завершения богослужения. Для зачисления необходимо иметь свидетельство о крещении и предварительно записаться, обратившись к иерею Александру Малинкину.

Ранее сообщалось, что архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил первое богослужение в храме Святителя Николая в Бутках.