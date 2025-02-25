Unilever сообщила о грядущей смене гендиректора

Корпорация Unilever, один из лидеров глобального рынка потребительских товаров, сообщила о грядущей смене генерального директора. Хайн Шумахер покинет занимаемую должность.

По взаимной договоренности Шумахер сложит полномочия и покинет совет директоров 1 марта. Окончательный уход из компании запланирован на 31 мая.

Фернандо Фернандес, в настоящее время занимающий пост финансового директора и являющийся членом совета директоров, станет новым руководителем Unilever. Его годовой фиксированный оклад составит €1,8 млн, что несколько меньше, чем €1,85 млн, которые получал Шумахер.

Компания инициировала процесс поиска кандидата на должность постоянного финансового директора, рассматривая как внутренних, так и внешних претендентов.

С 1 марта временное исполнение обязанностей CFO возложено на заместителя Сриниваса Пхатака. Unilever также подтвердила свои прогнозы на 2025 год и на среднесрочный период.

Ранее Хайн Шумахер заявлял, что его фирма постепенно теряла контроль над бизнесом в России и по этой причине активы компании пришлось продать.