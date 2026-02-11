Унитаз как роскошь: пермяки заплатили за тур, а получили запрет на посещение туалета и хамство

Пермские туристы, отправившиеся встречать Новый год в Астану, столкнулись с чередой нарушений, которые в итоге привели к судебному разбирательству. Компания организовала поездку, не соответствующую заявленным условиям, за что поплатилась солидной компенсацией.

Проблемы начались еще до пересечения границы. Автобус прибыл с опозданием, а экскурсионная программа, ради которой затевалось путешествие, фактически сорвалась. Вместо забронированного отеля туристов заселили в гостиницу более низкой категории, что сразу отразилось на уровне комфорта. Однако главные претензии касались поведения водителя, пишет togliatti24.

Пассажиры пожаловались на его грубость и самодурство: он запрещал закрывать шторки на окнах, ввел ограничения на посещение туалета, а перед самым финишем в одностороннем порядке изменил схему рассадки. Кульминацией стал отказ доставить часть группы до Челябинска, хотя маршрут изначально предполагал этот пункт.

В суде представитель туроператора признал факт замены автобуса, но попытался переложить вину на стороннего перевозчика. Суд данную позицию не принял, возложив ответственность за действия подрядчика непосредственно на компанию-организатора. Изучив обстоятельства дела, суд признал претензии истцов полностью обоснованными. С туроператора взыскано более 167 тысяч рублей, включающих полную стоимость тура, неустойку и штрафные санкции. Решение вступило в законную силу, подчеркивая приоритет прав потребителей даже при сложных логистических схемах в туристическом бизнесе

