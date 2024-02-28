Универмаг российских дизайнеров появится в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В марте в подмосковных Мытищах торжественно откроется 10 Универмаг Российских Дизайнеров «SLAVA concept», который станет первым в Московской области. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В новом магазине покупатели смогут приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, аксессуары и товары для дома от российских брендов.
«В преддверии 8 марта в качестве подарка девушкам, мамам и бабушкам можно будет приобрести парфюм, свечи, платки и многое другое», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.