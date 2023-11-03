Универсальное здание кластера «PNK парк Жуковский» ввели в эксплуатацию

В Московской области ввели в эксплуатация индустриальное складское здание кластера «PNK парк Жуковский», сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

«Реализация проекта проходила при полной поддержке и участии Центра содействия строительству Главгосстройнадзора Московской области — от идеи до открытия», — говорится в сообщении.

Площадь нового объекта составила 43 тысячи квадратных метров. В нем обустроили зоны стеллажного хранения и административно-бытовые секции для размещения резидентов. Застройщиком выступило ООО «НТК Недвижимость 1», здание № 1 возвели в рамках второго этапа строительства. На реализацию проекта направили 250 миллионов рублей, в результате в округе создадут более 200 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.