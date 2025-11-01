«Упал замертво на остановке»: в Колпино мужчине внезапно стало плохо, а прохожие не смогли ему помочь

В Санкт-Петербурге в Колпино на автобусной остановке на Оборонной улице мужчина внезапно почувствовал себя плохо и упал замертво, передает портал 78.ru.

Отмечается, что прохожие пытались оказать ему первую помощь, но реанимировать пострадавшего не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть и забрали тело. В ближайшее время специалисты установят причину гибели россиянина.

Накануне жуткий инцидент произошел в другом районе Санкт-Петербурга, на Волхонском шоссе. Там при выгрузке мусора из специализированной техники водитель обнаружил труп мужчины.

Личность погибшего установлена — им оказался уроженец Вологодской области, проживавший на Васильевском острове. По предварительной версии, мужчина занимался бродяжничеством.

