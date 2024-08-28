Упавшая с многоэтажки кружка пробила голову ребенку в Тюменской области

В поселке Винзили Тюменской области с высоты на голову ребенка упала фарворовая кружка. Малолетний прохожий был серьезно травмирован, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на УМВД России по Тюменской области.

Роковая случайность едва не привела к трагедии: женщина, проживающая в многоэтажке на ул. Гагарина, поставила на подоконник кружку и неосторожным жестом опрокинула. Предмет отправился в полет и преодолел несколько этажей, пока не разбился о голову десятилетнего прохожего. Школьнику пробило голову.

Малолетнего госпитализировали и оказали необходимую помощь. Ему чудом удалось выжить после полученной травмы.

Полиция заинтересовалась произошедшим и проверяет все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Новороссийска прогремел мощный взрыв: есть погибшие.