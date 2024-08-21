Взрыв прогремел в многоэтажке в Новороссийске, один ребенок погиб, трое при смерти

В Новороссийске во вторник вечером, 20 августа, произошел взрыв в одном из многоэтажных домов в квартире на 13-м этаже. Об этом со ссылкой на экстренные службы Краснодарского края передает «Интерфакс».

Сообщается, что в результате инцидента погиб 16-летний ребенок, еще трое детей получили ранения и были экстренно госпитализированы.

«По предварительным данным, в результате взрыва погиб ребенок 2008 года рождения. Трое детей в возрасте 10, 17 и 16 лет получили травмы и были доставлены в госпиталь Новороссийска», — сообщает источник из экстренных служб агентству.

В свою очередь, как пишет «Коммерсант», в пресс-службе краевого управления МЧС подтвердили инцидент со взрывом, однако подробности пояснить отказались. Добавив лишь информацию про отсутствие возгорания. Сейчас на месте работают оперативники, выясняют все причины произошедшего.

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