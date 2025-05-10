Управление СКР по Подмосковью присоединилось ко всероссийскому празднованию 80-летия Победы

Сотрудники ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области приняли участие в масштабном онлайн-митинге, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Следователи из Подмосковья вместе с ветеранами, кадетами и другими почетными гостями присоединились к онлайн-просмотру торжественного концерта, посвященного празднованию Великой Победы. Он состоялся в Ивангороде в Ленинградской области.

Трансляция праздничного концерта была организована на центральных площадках девяти городских округов Московской области, а также в военных госпиталях региона. Участникам митинга вручили георгиевские ленты — символ победы и памяти о героическом прошлом предков.

После просмотра концерта все присутствующие почтили память павших минутой молчания, выразив благодарность ветеранам за их подвиг и героизм.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне.