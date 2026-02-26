Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с курьером и собакой

Скандал вокруг челябинского курьера «Додо Пиццы», уволенного за то, что он накрыл бездомную собаку фирменным пледом, получил неожиданное продолжение. Управляющая, принявшая решение об увольнении сотрудника, сама покинула пост. Об этом сообщил лидер «Додо Пиццы» Гоша Зосидзе в своем телеграм-канале.

По его словам, экс-управляющая тяжело переживает ситуацию и нуждается в поддержке. Он призвал общественность не давить на нее, а всю ответственность за произошедшее предложил возложить на себя.

Сам курьер, уволенный за добрый поступок, получил извинения от компании и предложение о сотрудничестве, теперь уже в волонтерских проектах. Команда «Додо Пиццы» также навестила приют, где находится спасенная собака, которую в честь сети ласково назвали Додобоня.

«У нас много стандартов, большая команда, много процессов, и мы бываем недостаточно гибки. Из-за этого менеджмент в пиццериях не всегда имеет возможность принимать решения, выходящие за рамки регламентов», — написал Зосидзе.

Основатель сети Федор Овчинников накануне также прокомментировал ситуацию, заявив, что сделает все пиццерии в России pet-friendly. Он также извинился перед курьером и призвал не обвинять управляющую, подчеркнув, что это системная ошибка, а не вина конкретного человека.

Компания уже обновила обучающие материалы для управляющих и пообещала улучшить процесс обратной связи. Кроме того, руководство пообещало запустить программу софинансирования психологической поддержки для сотрудников.

