Управляющая крупного борделя рассказала о странных, но строгих правилах своего заведения

Управляющая крупнейшего легального борделя в Европе Кэтрин Денуар рассказала о необычных правилах, которые действуют в ее заведении. В интервью The Sun она раскрыла четыре основных запрета для клиентов и сотрудников, которые были введены после разных инцидентов.

Согласно установленным правилам, на территории борделя категорически запрещено держать животных, несмотря на неоднократные попытки некоторых клиентов нарушить этот запрет.

Также для посетителей действует строгий дресс-код — они должны быть хорошо одеты, хотя некоторые гости появляются в весьма экстравагантных нарядах, например, в костюме белого медведя.

Одним из самых необычных является запрет на колдовство и магические ритуалы. Это правило было введено после того, как сотрудницы заведения начали рассыпать сахар для отпугивания злых духов. Из-за этого в помещениях был беспорядок.

Для сотрудниц учреждения действует отдельный запрет — им нельзя трогать осветительные приборы. Это правило появилось после реального случая возгорания, когда одна из работниц неправильно обращалась с лампой.

Денуар также поделилась мнением о самых неприятных посетителях. Худшими клиентами она назвала мужчин, которые приходят в бордель, чтобы отпраздновать рождение ребенка, в то время как их жены восстанавливаются после родов.

