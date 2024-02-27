Управляющие компании Подмосковья провели уборку более пяти тысяч подъездов с начала зимы

Управляющие компании Московской области отработали более 5,5 тысячи задач по уборке подъездов в многоквартирных домах. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

Большинство задач отработали в Подольске, Чехове, Люберцах, Балашихе и Красногорске. Так, например, МУП «УК Подольск» провела уборку по адресам ул. Сосновая, д. 2к3, ул. Юбилейная, д. 30А, ул. Маштакова, д. 9, ООО «ЖЭУ Подольск» — ул. Индустриальная, д. 3Б и ООО «Пересвет-Подольск» — мкр. Кузнечики, б-р. 65-летия Победы, д. 14. В ведомстве уточнили, что жители, которые недовольны качеством уборки, могут сообщить об этом в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.