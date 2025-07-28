Управляющие компании захотели продавать долги россиян за коммуналку коллекторам

Управляющие компании (УК) активно выступают за изменения в законодательстве, которые смогут позволить им продавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) третьим лицам, включая коллекторские агентства. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), общая задолженность населения за коммунальные услуги в 2021 году достигла 1,5 трлн руб., а к 2023 году превысила 900 млрд руб. Из-за этого УК сталкиваются с кассовыми разрывами, сокращением средств на ремонт и обслуживание домов.

Сейчас пункт 18 ст. 155 Жилищного кодекса РФ запрещает передавать долги за ЖКУ третьим лицам. Однако АКОН направила письма в Государственную думу РФ и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением снять этот запрет. По мнению управляющих компаний, такой подход улучшит их ликвидность и снизит финансовую нагрузку.

В июне 2025 года уже был внесен законопроект, разрешающий передавать информацию о задолженностях ресурсоснабжающим организациям (РСО) третьим лицам, а в декабре 2024 года в России был принят закон о взыскании задолженности без суда через нотариуса.

Эксперты отмечают, что в случае одобрения такой инициативы долги за ЖКУ могут перейти коллекторам, что создаст дополнительные риски для должников. Несколько лет назад такой запрет как раз вводили для защиты граждан от агрессивных методов взыскания.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал расширить возможность приложения «Госуслуги Дом».