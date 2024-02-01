Управляющие организации Подмосковья выполнили почти сорок тысяч жилищных заявок за январь

С начала января управляющие организации Подмосковья выполнили более 36 тысяч заявок жителей, поступивших в региональную Единую диспетчерскую службу (ЕДС МО). Выполнение этой работы проконтролировали сотрудники жилищного надзора Главного управления содержания территорий Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова уточнила, что наибольшее число заявок по категориям содержания многоквартирных домов за этот период выполнили в Химках, Подольске, Балашихе, Люберцах и Красногорске. Наименьшее число обращений поступило от жителей Бронниц, Шаховской, Черноголовки, Серебряных Прудов и Лотошино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.