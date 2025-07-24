Управляющий Домодедово рассказал о «карательной системе» в аэропорту до перехода под контроль РФ

Управляющий аэропортом Домодедово Андрей Иванов рассказал о кардинальных изменениях в работе воздушной гавани, назвав их «отменой крепостного права». В интервью РБК он заявил , что в аэропорту годами действовала «карательная система» с тысячами штрафов, внутренними «судами» и жесткими правилами.

Иванов подчеркнул, что сотрудников очень часто наказывали за мельчайшие нарушения — например, за конфету на столе или открытую дверь.

«Меня искренне поразила карательная система, которая обслуживала этот аппарат. Более тысячи разновидностей бесконечных штрафов, избыточные регламенты, методики, порядки, свои законы, так называемые «суды следователей», — отметил управляющий.

Финансовая политика аэропорта, рассказал Иванов, также вызывала вопросы. Так, например, в трудовых договорах фиксировали лишь 20% от реальной зарплаты, а остальные 80% выплачивали по усмотрению руководства, часто урезая премии под надуманными предлогами.

Он подчеркнул, что на борьбу с трудовыми исками компания ежегодно тратила более 1,5 млрд рублей на внешних адвокатов.

Кроме того, рассказал Иванов, сейчас в Домодедово проводится серьезная работа по предотвращению банкротства. По его словам, руководство аэропорта ведет переговоры с кредиторами по вопросам реструктуризации долга.

«Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности», — рассказал он.

После передачи аэропорта государству в июне 2025 года начались кадровые перестановки — ушли глава службы безопасности, финансовый директор и часть топ-менеджмента. Новым заместителем по безопасности стал Вадим Ткаченко, ранее работавший с авиакомпанией S7. Сейчас в управляющей компании работает около 2 тыс. человек при общей численности штата в 10 тыс.

Как отмечает РБК, финансовые показатели Домодедово ухудшаются — пассажиропоток в 2024 году упал с 20 млн до 15,5 млн, а выручка сократилась с 34 до 31 млрд рубле. Кроме того, убытки выросли до 7,2 млрд. При этом операционная работа и безопасность, по словам Иванова, остаются на приемлемом уровне.

Ранее сообщалось, что авиакомпанию «Сибирь» (S7) оштрафовали за овербукинг.