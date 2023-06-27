«Ура, мои любимые»: в Россию вернулся популярный антидепрессант

Поставки антидепрессанта «Золофт» возобновятся в России. Об этом в пресс-службе Росздравнадзора рассказали ТАСС.

До этого СМИ писали, что технические проблемы на производстве заморозили доставку препарата в российские аптеки. А в середине прошлого года Росздравнадзор отмечал проблемы с антидепрессантом в аптеках разных регионов, которые связывали с большим спросом.

«Антидепрессанты вызывают привыкание и, как следствие, зависимость»; «Необходимо прекратить выводить людей из зоны комфорта. Тогда и антидепрессанты не потребуются»; «Ура, мои любимые», — прокомментировали новость россияне.

Напомним, что «Золофт» — это торговое название антидепрессанта, имеющего международное непатентованное наименование «сертралин».

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